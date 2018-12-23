Futbol: Spor Toto 1. Lig
Adana Demirspor: 2 - Gençlerbirliği: 323 Aralık 2018 Pazar 18:13
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 46 Erdal Öztürk), Kosecki (Dk. 72 Emre Nefiz)
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 90 Arnason), Mert Nobre (Dk. 79 Matei), Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 82 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ
Goller: Dk. 1 ve 74 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 41 ve 70 Nadir Çiftçi, Dk. 65 Mert Nobre (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 26 Mert Çetin (Gençlerbirliği), Dk. 32 Traore, Dk. 58 Mitrovic (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
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