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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Adana Demirspor: 2 - Gençlerbirliği: 3

23 Aralık 2018 Pazar 18:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 46 Erdal Öztürk), Kosecki (Dk. 72 Emre Nefiz)

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 90 Arnason), Mert Nobre (Dk. 79 Matei), Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 82 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ

Goller: Dk. 1 ve 74 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 41 ve 70 Nadir Çiftçi, Dk. 65 Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mert Çetin (Gençlerbirliği), Dk. 32 Traore, Dk. 58 Mitrovic (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:13
  1. Adana Demirspor
  2. Gençlerbirliği
  3. Spor Totot 1. Lig

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