Futbol: Spor Toto 1. Lig
Osmanlıspor: 3 - Adanaspor : 123 Aralık 2018 Pazar 15:51
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin Ünal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi (Dk. 72 Sinan Kurt), Ayuk (Dk. 85 Beyhan Şimşek), Numan Çürüksu, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Gueye)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin (Dk. 76 Doğanay Kılıç), Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Vasile, Kone, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz, Eren Keleş
Goller: Dk. 67 Ayuk, Dk. 86 Gueye, Dk. 90 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90 Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Andaç Güleryüz (Adanaspor), Dk. 51 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor'u 3-1 yendi.
Osmanlıspor'un maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zemininin uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı.
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