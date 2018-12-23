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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

23 Aralık 2018 Pazar 15:34
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac (Dk. 46 Cüneyt Köz), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),

Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)


HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:34
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  3. Hatayspor

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