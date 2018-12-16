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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Boluspor: 1 - Altınordu: 1

16 Aralık 2018 Pazar 18:23
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut Gündoğan (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin), İsmail Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak (Dk. 46 Sebahi), Mutlu Güller, Özgür Can Özcan (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altıntaş), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Alican Özfesli (Dk. 46 David Deniz Kılınç), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç (Dk. 61 Hüseyin Atakan Üner)

Goller: Dk. 29 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 32 Akabueze (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:23
  1. Altınordu
  2. Atatürk
  3. Bolu
  4. Boluspor

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