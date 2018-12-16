Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Boluspor: 1 - Altınordu: 116 Aralık 2018 Pazar 18:23
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut Gündoğan (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin), İsmail Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak (Dk. 46 Sebahi), Mutlu Güller, Özgür Can Özcan (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altıntaş), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Alican Özfesli (Dk. 46 David Deniz Kılınç), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç (Dk. 61 Hüseyin Atakan Üner)
Goller: Dk. 29 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 32 Akabueze (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.
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