THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Adanaspor: 2 - Eskişehirspor: 0

16 Aralık 2018 Pazar 18:20
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Digao (Dk. 85 Berkan Yıldırım), Eren Keleş (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Yener Arıca, Ahmet Dereli (Dk. 33 Andaç Güleryüz), Feczesin, Bumba

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Kaan Gül), Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 61 Talha Erdoğan), Tolga Yakut (Dk. 75 Metehan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 9 Bumba, Dk. 41 Feczesin (Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 58 Veli Kızılkaya, Dk. 78 Özkan Taştemur, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor), Dk. 89 Cemali Sertel, Dk. 90+1 Semih Güler (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Renan Diniz (Adanaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

Bu arada, maç öncesi stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:20
  1. Adana
  2. adanaspor
  3. Eskişehirspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Su altında hedef Türkiye'nin başarısını artırmak"
    1. "Su altında hedef Türkiye'nin..
    2. Halk oylaması yapıldı! Çıkan sonuç...
    3. Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. "Artık kazanmak istiyoruz"
    6. Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit..
    7. Yabancı öğrenciler AA'nın "Yılın..
    8. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    9. Çorum'da köylüler referanduma gitti
    10. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş..
    11. Voleybol: Efeler Ligi
    12. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
    13. GÜNCELLEME- Japonya'da restoranda..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Avcılar'daki kazada yaralanan 4..
    18. Altını, doları ve eurosu olanlar..
    19. AK Partili vekilden flaş çıkış!..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı