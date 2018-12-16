Futbol: Spor Toto 1. Lig
Adanaspor: 2 - Eskişehirspor: 016 Aralık 2018 Pazar 18:20
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Digao (Dk. 85 Berkan Yıldırım), Eren Keleş (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Yener Arıca, Ahmet Dereli (Dk. 33 Andaç Güleryüz), Feczesin, Bumba
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Kaan Gül), Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 61 Talha Erdoğan), Tolga Yakut (Dk. 75 Metehan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 9 Bumba, Dk. 41 Feczesin (Adanaspor),
Sarı kartlar: Dk. 58 Veli Kızılkaya, Dk. 78 Özkan Taştemur, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor), Dk. 89 Cemali Sertel, Dk. 90+1 Semih Güler (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Renan Diniz (Adanaspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
Bu arada, maç öncesi stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
YORUM YAZ