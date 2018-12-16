Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altay: 0 - Osmanlıspor: 116 Aralık 2018 Pazar 15:47
Stat : İzmir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
Altay: Emre Koyuncu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 80 İhsan Furkan Deniz), Paixao, Tevfik Altındağ (Dk. 67 Aganovic), Kappel (Dk. 86 Yasin Palaz), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi, Ndiaye, Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+2 Furkan Yaman), Burhan Eşer, Hasan Kılıç (Dk. 55 Sinan Kurt) Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Beykan Şimşek (Dk. 66 Ayuk)
Gol: Dk. 88 Burhan Eşer (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Gençer Cansev, Dk. 87 Mustafa Murat Uslu (Altay), Dk. 45 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi.
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