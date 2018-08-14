Futbol dünyasında Messi depremi! 1 yıl affını istedi

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na 1 yıl boyunca çağrılmayacağı öne sürüldü.

Arjantin basınında yer alan haberde; Messi'nin federasyon başkanı Claudio Tapia ve teknik direktör Lionel Scaloni'den bu konuda ricacı olduğu ve bu ricanın kabul edildiği belirtildi.

Geçici olarak göreve getirilen Scaloni'nin de yeni bir Arjantin'in temellerini atacağı ifade edildi.

MAURO ICARDI AMBARGOSU SONA ERİYOR

Paulo Dybala'nın bu süreçte daha çok rol alacağı, ayrıca uzun süredir ambargo yiyen Mauro Icardi'nin de tekrar milli takıma çağrılacağı kaydedildi.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA YENİ YÜZLER

Mauro Icardi ile birlikte Sociedad'dan kaleci Geronimo Rulli, Fiorentina'dan stoper German Pezzella, Villarreal'den stoper Ramiro Funes Mori, Zenit'ten defansif orta saha Leandro Parades, Stuttgart'tan defansif orta saha Santiago Ascacibar ve bu yaz Inter'e transfer olan Lautaro Martinez'in de milli takım kadrosuna çağrılacağı ifade edildi.

(Sporx)