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Futbol dünyasında böyle tehdit duyulmadı! 'Stadınızı yıkacağız'

UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Lyon'da endişe hakim. Nedeni ise kupada finali Atletico Madrid'le oynayacak olan Marsilya taraftarlarının sosyal medyadan yaptıkları 'stadı yıkma' tehditleri.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:51
Futbol dünyasında böyle tehdit duyulmadı! 'Stadınızı yıkacağız'

Groupama Stadyumu'nu 16 Mayıs'taki finalde yıkacaklarını yazan Marsilya taraftarlarıyla ilgili harekete geçen Lyon kulübü tehditlerle ilgili olarak dava açtı.
Lyon'un ezeli rakiplerinden biri olan Marsilya'da taraftarlar provokatif mesajlarıyla gündemi meşgul ediyor. İngiltere'de oynayan bir Fransız futbolcunun da benzeri bir mesaj attığı belirtiliyor.

MESAJI ATAN BENJAMİN MENDY

Fransız basını bu ise Marsilya'nın eski oyuncusu şu anda Manchester City forması giyen Benjamin Mendy olduğunu yazdı.
Mendy bir videoda şarkı söylediği görülüyor. Şarkının sözlerinde 'Finaldeyiz ve stadınızdaki her şeyi yok edeceğiz' deniliyor.
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas iki kulüp arasında yükselen tansiyonun düşürülmesi için Fransız yetkilileri görev çağırırken emniyetten de gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

EN SON MAÇI LYON KAZANMIŞTI!

Fransa Ligue 1'de Marsilya, Lyon ve Monaco Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele ediyor. Ligde 2. olan takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, üçüncü takım ise ön eleme oynayacak. Dördüncü sırada kalan takım ise Avrupa Ligi'ne gidecek.
Ligde şu anda Lyon 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü, Marsilya ise 70 puanla dördüncü sırada. Marsilya ve Lyon en son 18 Mart'ta karşılaşmış ve Lyon maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:51
  1. Marsilya
  2. Lyon

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