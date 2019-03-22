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Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi" 3 ilde yapılan maçlarla başladı

22 Mart 2019 Cuma 19:33
Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası başladı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi'ni hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlediği turnuvanın ilk gününde, Ankara, Adana ve Antalya'da müsabakalar oynandı.

Alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek projeye dahil edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasının amaçlandığı turnuvanın birinci kademe birinci devre maçları pazar günü sona erecek.

1. kademe maçları 12 ilden (Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon) 12 takımın katılımıyla 4'er takımlı 3 grupta, 4 devreli lig usulüne göre düzenleniyor.

13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası’nın Ankara etabı ise Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda Ankara Gençlik Spor ve Trabzon Gençlik Spor arasında yapılan açılış maçıyla başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya yaptı.

- Kulüplerin altyapısı desteklenecek"


Murat Kocakaya, bakanlık olarak amaçlarının sporda altyapıyı geliştirmek olduğunu belirterek, "Futbol Federasyonu ayrı bir kuruluş ve futbolla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Futbol kulüpleri de ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bakanlık olarak Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte 13 yaş altı çocuklar arasında 12 ilde futbol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvamızın amacı genç yetenekleri keşfederek, ortaya çıkararak onları kulüplerimizin emrine vermek. Kulüplere altyapı desteğinde bulunmak. Şu an 3 bölgede 4'er takımla başlıyoruz. Uzun vadede takım ve oyuncu sayısı artabilir." diye konuştu.

Turnuvada mücadele eden genç yetenekler ise organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:33
  1. 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. Türk futbolu

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