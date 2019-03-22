Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı22 Mart 2019 Cuma 01:09
ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam 10 maçla başladı.
Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.
E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.
Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.
- Elmas'tan iki gol
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.
Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.
Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.
Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:
- C Grubu
Hollanda-Belarus: 4-0
Kuzey İrlanda-Estonya: 2-0
- E Grubu
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1
Slovakya-Macaristan: 2-0
- G Grubu
Avusturya-Polonya: 0-1
Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1
İsrail-Slovenya: 1-1
- I Grubu
Kazakistan-İskoçya: 3-0
Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 5-0
Belçika-Rusya: 3-1
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