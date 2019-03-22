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Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı

22 Mart 2019 Cuma 01:09
Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam 10 maçla başladı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.

E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.

- Elmas'tan iki gol

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.

Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.

Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:


- C Grubu

Hollanda-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Estonya: 2-0

- E Grubu

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Macaristan: 2-0

- G Grubu

Avusturya-Polonya: 0-1

Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1

İsrail-Slovenya: 1-1

- I Grubu

Kazakistan-İskoçya: 3-0

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 5-0

Belçika-Rusya: 3-1

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 01:09
  1. 10 karşılaşma
  2. 10 maç
  3. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  4. c
  5. E
  6. G ve I grupları

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