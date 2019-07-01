Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, adlarını son 16 turuna yazdırdı- B Grubu'ndaki Gine, en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi



ANKARA (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, son 16 turuna yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Fas, Boussoufa'nın son dakikada attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Fildişi Sahili de Namibya'yı Gradel'in 39, Die'nin 58, Zaha'nın 84 ve Cornet'nin 89. dakikadaki golleriyle 4-1 yendi. Grubundaki 3 maçını da kazanan Fas, lider, 6 puan toplayan Fildişi Sahili ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi. B Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Gine de bu sonuçlar sonrası en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.

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