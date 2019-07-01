0553 313 94 23

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

- D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, adlarını son 16 turuna yazdırdı- B Grubu'ndaki Gine, en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası


ANKARA (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, son 16 turuna yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Fas, Boussoufa'nın son dakikada attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Fildişi Sahili de Namibya'yı Gradel'in 39, Die'nin 58, Zaha'nın 84 ve Cornet'nin 89. dakikadaki golleriyle 4-1 yendi.

Grubundaki 3 maçını da kazanan Fas, lider, 6 puan toplayan Fildişi Sahili ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi.

B Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Gine de bu sonuçlar sonrası en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
  1. Afrika Uluslar Kupası
  2. Fas
  3. Fildişi Sahili
  4. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak
    1. Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak
    2. Bakan Kasapoğlu milli eskrimcileri..
    3. AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne..
    4. Özbekistan jeolojik arama-keşif..
    5. Hong Kong'da göstericiler meclisi..
    6. İÜ AUZEF sınav giriş yerleri belli..
    7. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. Kayıp yaşlı adam termal kamerayla..
    9. Fas lider olarak turladı
    10. Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları başladı
    11. Fransa'da polisin çevrecilere biber..
    12. Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
    13. Fildişi Sahili, Namibya’yı 4 golle..
    14. AK Partili yöneticiden acı haber
    15. Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına..
    16. İsrail Dışişleri Bakanı BAE’yi ziyaret..
    17. Seyyid Mustafa El-Huseyni kimdir?..
    18. Akıncı Üssü davası
    19. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    20. Fransa’da Türk kebapçıya..
    21. Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncuları
    22. Bodrum’da korkutan yangın
    23. Selfie çekerken kayalıklardan düşen..
    24. İspanya'dan Vatikan'a "diktatör..
    25. AB'den elektrikli otomobillere "ses"..
    26. Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha
    27. Tayland'da terk edilen 20 Arakanlı..
    28. Devrilen traktörün altında kalan..
    29. Hilmi Güler: “Denizi kullanacağız”
    30. Şüpheli otomobilde kaçak cep..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama