Bursa’da tek motorlu bir uçak düştü. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Peki, Furkan Otkun kimdir?

Furkan Otkun kimdir kaç yaşındaydı?

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti." dedi.

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" diye konuştu.

Hayatını kaybeden pilotların eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar olduğu açıklandı.

Pilotların özel hayatları, yaşları gibi detaylar ise henüz paylaşılmadı.