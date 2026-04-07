Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle! Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı! Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz ABD Hürmüz’e saplandı! Ramazan Hoca beraat etti! Kumpasçılar hesap versin Erdoğan’ın fotoğrafını indirme provokasyonu Mescid'i Aksa'ya alçak baskın! Türkiye'den açıklama geldi CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama Paskalya geldi laiklik gitti
Gündem Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı
Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

AA Giriş Tarihi:
Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 zanlı yakalandı. 14’ü yabancı 21 kadının koruma altına alındığı operasyonda şüphelilerin banka hesaplarında 716 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te 25 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu fişek, çok sayıda cinsel içerikli ürün, suçtan temin edildiği tahmin edilen 234 bin lira, bin dolar, bin 55 avro ve bin Tayland bahtı ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

TÜM HESAPLARA VE MALLARA El KONULDU

Yürütülen mali incelemelerde de şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal kurum hesapları ile 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alındı.

 

Yorumlar

Abdullah Biri

zina edip cehenneme gidenlere, evlenin. Ya Hepatit C hastalıgı kapıp en yakınınıza bulaştırırsanız hangi vijdanla yaşacaksınız. Yazıklar olsun. Allah ıslah etsin .
