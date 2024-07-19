  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gidince unutulur! CHP’nin kalesinde perişan eden görüntüler

Fenerbahçe 4 yıllık anlaşma sağladı! Yıllık ücreti belli oldu: Takım sessizliğini bozdu…

Üçüncü Dünya Savaşında hedef Türkiye’dir! İstanbul’un üzerinde demir kubbe var mı?

Dünyanın gözü Türkiye'deki bu tarlada! Güneş doğana kadar nöbet tutuluyor, resmen hazine var

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar
Gündem Fuhuş yuvaları günlük kiralık dairelerde skandal olay!
Gündem

Fuhuş yuvaları günlük kiralık dairelerde skandal olay!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 21:04:00 -
Fuhuş yuvaları günlük kiralık dairelerde skandal olay!

Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu.

Devletin sıkı denetimden geçirdği günlük kiralık daireler "fuhuş mekanı" özelliğini koruyor.

Esenyurt'ta günlük kiralandığı öğrenilen dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Daireye giren ekipler, Saliha Kenar'ın (21) yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kenar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Dairede bulunan N.A. (30) gözaltına alındı.

N.A'nın ilk ifadesinde, "daireye birlikte geldikleri Saliha Kenar'ı aniden fenalaşınca hava alması için pencereye götürdüğünü, yüzünü yıkamak amacıyla banyoya soktuğunu, sonra bir anda Kenar'ın bayıldığını" öne sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saliha Kenar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23