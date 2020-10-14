Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu'na Türk Telekom cevabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap" diyerek göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlunun TBMM Grup Toplantısı'nda merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kurduğu Türk Telekomun iktidar tarafından özelleştirildiğini belirterek, "Türk Telekom'u Hariri ailesine sattılar. Hariri ailesi Türk bankalarından krediyi çekti ve götürüp devlete verdi. Hariri ailesinin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Sonra banka borçlarını ödemeye gelince Hariri ailesi borcu ödemedi ve 'Al Türk Telekom da senin olsun' dedi. Kurum özelleştirilirken tüm altyapıyı yenileyeceklerdi o da yapılmadı. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Ben buna isyan ediyorum” demişti.

Bu sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler, bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır.