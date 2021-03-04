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Gündem Fuat Oktay'dan Bitlis'te şehit düşen askerlerimizi için baş sağlığı mesajı
Gündem

Fuat Oktay'dan Bitlis'te şehit düşen askerlerimizi için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit 9 askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:34:00 -
Fuat Oktay'dan Bitlis'te şehit düşen askerlerimizi için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay'dan şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

Bitlis’te askeri helikopter düştü! 9 şehit
Bitlis’te askeri helikopter düştü! 9 şehit

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Bitlis’te askeri helikopter düştü! 9 şehit

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