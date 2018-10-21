Fuat Oktay: Yeni bir hikâye yazacağız orta gelir tuzağından kurtulacağız

Ekonomi Servisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik manipülasyonlardan, kur ataklarına ve spekülatif fiyat artışlarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Tedbirleri aldık

Hükümet olarak sıkıntıların üzerine kararlı bir şekilde giderek durumu kontrol altına aldıklarını dile getiren Oktay, “Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk” dedi. Ekonominin çarklarının dönmeye devam edeceğini vurgulayan Oktay, “Hep bir birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni destekler kurguluyoruz

Türkiye’nin önünü açacak kilit alanları, Ar-Ge, yenilik, yüksek teknoloji, katma değer, tasarım, üretim ve markalaşma olarak sıralayan Oktay, şunları söyledi: “Bu bağlamda yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini ön plana çıkaran; Ar-Ge, yenilik, tasarım ve markalaşmaya dayalı bir yaklaşımı esas alıyoruz. Bu yaklaşımla yeni devlet destekleri kurguluyor, mevcut teşviklerde iyileştirmelere gidiyoruz. Bunun yanı sıra ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikâye yazacağız. Bu çerçevede üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir.”

Oktay, plan ve projeler ile ihracatı arttırmayı temel aldıklarını kaydederek, “Bu anlamda 100 Günlük İcraat Programı’mızda pek çok eylem bulunuyor” şeklinde konuştu.

Denetimlere devam

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da fiyatları fahiş miktarda artıran spekülatörleri yakın markaja aldıklarını belirtti. Pekcan, “İç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önüne geçmek için denetimlere devam ediyoruz. Serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimleri sonlandıracağız” mesajını verdi.

Rekor kıracağız

TİM Başkanı İsmail Gülle, 15 yılda ihracatı 3 kattan fazla artırdıklarına işaret ederek, “Bu sene de inşallah 170 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıracağız” dedi. Gülle, ayrıca “Eylül’de aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatına ulaştık. Ekim ayında da çok iyi bir rakam açıklayacağız. İnşallah hem şimdiye kadarki en yüksek Ekim ihracatını hem de şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamlarından birini duyuracağız” ifadelerini kulandı.