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Ekonomi FSMVÜ akademik kadrolarını güçlendiriyor
Ekonomi

FSMVÜ akademik kadrolarını güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:30:00 -
FSMVÜ akademik kadrolarını güçlendiriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar  31.08.2021  -  14.09.2021  tarihleri  arasında  Rektörlüğün  Personel  Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi           : 31.08.2021

Son Başvuru Tarihi          : 14.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 15.09.2021

Giriş Sınav Tarihi            : 17.09.2021

Sonuç Açıklama Tarihi    : 20.09.2021

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL

Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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