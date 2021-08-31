FSMVÜ akademik kadrolarını güçlendiriyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar 31.08.2021 - 14.09.2021 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlk Başvuru Tarihi : 31.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 14.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 15.09.2021
Giriş Sınav Tarihi : 17.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.09.2021
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfasında mevcuttur.
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