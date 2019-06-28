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FSM'de çalışmalar sürüyor... İşte İstanbul trafiğinde son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor

28 Haziran 2019 Cuma 07:22
FSM'de çalışmalar sürüyor... İşte İstanbul trafiğinde son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

Trafik durumu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Molla Güryani Viyadüğü'nden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı şekilde sürerken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler ise rahat sağlanıyor.

Avrasya Tüneli'nde ise trafik her iki yönde de akıcı olarak devam ediyor.

17 Ağustos'a kadar sürecek

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 07:22
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