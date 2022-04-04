FSM ve YSS köprüleri polis haftası için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10 Nisan Polis Haftası"na dikkati çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

Köprüler kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı

Önemli gün ve haftalarda yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla farkındalık projelerine destek veren Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı renklere büründürüldü.