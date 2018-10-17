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Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Frey, şampiyon olacaklarına sonuna kadar inandığını açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:53
Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum

Süper Lig'de yapacakları Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Michael Frey, performanslarının son haftalarda yükseldiğini ifade etti.

Henüz istedikleri seviyede olmadıklarını ama daha iyiye gideceklerine inandığını vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Önemli olan maçları kazanmak. Sonuçta üç kulvarda yarışıyoruz, tabii ki bu 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Devamında benim için muhakkak goller de gelecektir. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bence birlikte çalışarak büyük hedeflere ulaşabiliriz." diye konuştu.

Michael Frey, takımdaki herkesten daha fazla çalıştığını belirtti.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu ve herkesin için futbol tutkusu bulunduğunu aktaran Frey, şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebilirim ki ben bu takımda herkesten daha fazla çalışıyorum ve bunu da görüyorlar. Geldiğim günden itibaren kulüpteki insanların bana karşı her zaman çok iyi olduğunu ve gelişimimi desteklediğini görüyorum. Çok fazla eleştirildiğimi düşünmüyorum. Çok fazla farklı milletten oyuncu var ama hepimizin hedefi aynı. Tek bir hedef ve amaç için çalışıyoruz, o da Fenerbahçe'nin başarısı."

"Goller zamanla gelecektir"

Sarı-lacivertli formayla henüz resmi maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Frey, gollerin zamanla geleceğine inandığını dile getirdi.

Takıma transfer olmadan önce forvet oyuncularını araştırdığını vurgulayan genç oyuncu, şöyle devam etti:

"Transfer olmadan önce olaya takımın 1., 2. ya da 3. forveti olup olmayacağım şeklinde bakmadım. Biz hep birlikte bir takımız. Birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. Fenerbahçe'nin iyiliği için birlikte savaşıyoruz. Her şeyden önce önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Benim için tabiki bir forvet olarak gol atmak çok önemli. Son hazırlık maçında da bir gol attım, bu da benim için çok iyiydi. Tabiki gol atmak istiyorum. Ceza sahasına girdiğim zaman benim görevim gol atmak ama aynı zamanda defansif bir görevim de var. Takımıma yardım etmek istiyorum. Goller zamanla gelecektir."

Teknik direktör Phillip Cocu ve takım arkadaşlarından her konuda bir şeyler öğrendiğini anlatarak, "Her maçta her antrenmanda gerçekten çok çalışıyorum. Elimden gelenin yüzde yüz yirmisini vermeye çalışıyorum. Başarı da ancak bu şekilde gelir diye düşünüyorum. Biraz da pozitife odaklanmak gerek, sadece negatife odaklanmamalıyız." diye görüş belirtti.

19 Temmuz 1994 doğumlu oyuncu, doğum gününün Fenerbahçe'nin kuruluş tarihiyle aynı gün olmasıyla ilgili soruya ise, "Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu tesadüfü ben de gördüm. Gerçekten belki de kaderim budur diye düşündüm. Göğsümde bu sayıyı gördüğümde, bu gurur duymamı sağlıyor." şeklinde cevap verdi.

Frey, kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullanarak sözlerini tamamladı:

"Futbol içinde kadro dışı kalmak gibi olaylar ilk defa olmuyor. Profesyonel olarak bu tarz durumları kabul etmeniz gerekir. Tabiki bize sebepleri hakkında bir şeyler söylediler ama önünüze bakmak zorundasınız. Bu konuyla ilgili üzgün olamazsınız. Sonuçta bu futbol, futbol da bir iş."

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:53
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