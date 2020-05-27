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Aktüel

Freni patlayan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Zonguldak’ta freni patlayan otomobil ilk önce park halindeki araca sonrada kaldırıma çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:38:40 -
Freni patlayan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Zonguldak’ta freni patlayan otomobil ilk önce park halindeki araca sonrada kaldırıma çarparak durabildi. Şans eseri kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden 06 BLE 575 plakalı otomobilin bir anda freni patladı. Araç, önce park halindeki 80 ABG 071 plakalı araca çarptı. Ardından da kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve trafik ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsünü tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi ek binaya kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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