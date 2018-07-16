Fransız yıldızın oyundan alınma nedeni belli oldu
Hırvatistan'ı mağlup ederek 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa'da forma giyen yıldız oyuncu Kante'nin, 55. dakikada oyundan alınmasının nedeni belli oldu.16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:41
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupasında başarılı bir performans sergileyen N'Golo Kante'nin final mücadelesinin 55. dakikasında oyundan alınması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.
MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ
Le Parisien'da yer alan habere göre oyundan çıktığı dakikaya kadar etkisiz bir görüntü çizen ve aynı zamanda sarı kartla oynayan Kante'nin halk arasında "mide üşütmesi" olarak bilinen 'gastroenterit' rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle teknik direktör Deschamps tarafından oyundan alındığı kaydedildi.
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