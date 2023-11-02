  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransız vekil katliama sessiz kalmadı: Bir halkı haritadan silmek istiyorlar
Gündem

Fransız vekil katliama sessiz kalmadı: Bir halkı haritadan silmek istiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-11-02 11:21:00 -
Fransız vekil katliama sessiz kalmadı: Bir halkı haritadan silmek istiyorlar

Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmayan Fransız Milletvekili Thomas Portes, İsraillilerin Filistin halkını topyekun haritadan silmek istediğini belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini ifade etti.

 

Gazze'ye yönelik saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.

Portes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bir halkı (Filistin) topyekun haritadan silmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!
Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Sen ne aşağılık bir ülkesin Fransa! Bu lekeyle oynattığın lig olmaz olsun...
Sen ne aşağılık bir ülkesin Fransa! Bu lekeyle oynattığın lig olmaz olsun...

Spor

Sen ne aşağılık bir ülkesin Fransa! Bu lekeyle oynattığın lig olmaz olsun...

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!
Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Dünya

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Fransa'dan Gazze çağrısı
Fransa'dan Gazze çağrısı

Dünya

Fransa'dan Gazze çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erzincanlı

BİZDEKİLER FRANSIZ DEĞİL FRANSIZOĞLU FRANSIZ. ALLAHCC AKIL FİKİR VERSİN.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23