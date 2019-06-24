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Fransız ekibi teklifi 15 milyon Euro’ya çıkardı!

Fransız ekibi Lille, Trabzonspor’un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın peşini bırakmayarak teklifini 15 milyon Euro’ya çıkardı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:19
Fransız ekibi teklifi 15 milyon Euro’ya çıkardı!

Trabzonspor’un ‘satılık değil’ açıklamasına rağmen Yusuf Yazıcı’nın peşini bırakmayan Fransız kulübü, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için teklifini 15 milyon Euro’ya çıkardı.

20 milyon Euro

Zeki Çelik’i kadrosunda bulunduran, İstanbulspor’un genç yeteneği Duhan Aksu ile söz kesen Fransa’nın Lille Kulübü, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın peşini bırakmıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için daha önce 13 milyon Euro öneren Fransız kulübü, bordo mavili yönetimden olumsuz yanıt alınca teklifini 15 milyon Euro’ya yükseltti. Fransız medyası, Trabzonspor yönetiminin 20 milyon Euro civarında bir rakama Yusuf’u satabileceğini yazdı.

Öte yandan Hugo Rodallega’nın Denizlispor’a transfer olmasının ardından Trabzonspor’a, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor teklif edildi. İngiltere’nin West Ham, Sheffield ve Watford takımlarının da ilgilendiği Togolu santrfor hakkındaki kararı teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:19
  1. Denizli
  2. Trabzonspor
  3. Yusuf Yazıcı
  4. Euro
  5. Zeki Çelik
  6. Duhan Aksu
  7. İstanbulspor
  8. Emmanuel Adebayor
  9. West Ham
  10. Ünal Karaman

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