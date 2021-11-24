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Ekonomi Fransız bankasından şok dolar ve enflasyon tahmini
Ekonomi

Fransız bankasından şok dolar ve enflasyon tahmini

Fransız banka Societe Generale, TL’de yaşanan değer kayıpları sonrası finans piyasalarında istikrarın bozulabileceğini ileri sürerek felaket tellallığı yaptı. TL’deki değer kaybının bir hiperenflasyon (yıllık enflasyonun yüzde 200 sınırını aşan hali) dönemine yol açabileceğini iddia eden banka, TL’deki değer kaybıyla beraber insanların bankalardaki varlıklarını çekme riskinin önemli derecede arttığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:01:00 -
Fransız bankasından şok dolar ve enflasyon tahmini

 

Fransız banka Societe Generale, TL’de yaşanan değer kayıpları sonrası finans piyasalarında istikrarın bozulabileceğini ileri sürerek felaket tellallığı yaptı. TL’deki değer kaybının bir hiperenflasyon (yıllık enflasyonun yüzde 200 sınırını aşan hali) dönemine yol açabileceğini iddia eden banka, TL’deki değer kaybıyla beraber insanların bankalardaki varlıklarını çekme riskinin önemli derecede arttığını savundu. Kurdaki değer kaybını durdurmak için seçeneklerin kısıtlı olduğunu belirten bankanın stratejistleri, sermaye kontrolünün ya da acil bir faiz artırımının seçenekler arasında bulunabileceğini ifade ederek dilinin altındaki baklayı çıkardı. 

Societe Generale stratejistleri, acil bir faiz artırımının daha olası bir senaryo olduğunu, fakat mevduat çekme limiti gibi bazı sermaye kontrolü araçlarının kullanılmasının da mümkün gözüktüğünü söyleyerek gönüllerinden geçeni ifade etmiş oldu. 

2022'nin ikinci çeyreğinde faiz yüzde 20’ye çıkacakmış  

Merkez Bankası’ndan faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs ise bu tahmininde bir kez daha revizyona gitti. Banka, MB’nin politika faizini 2022’nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıkarmasını beklediklerini duyurdu.

Credit Suisse de MB’nin faiz artırımını gündemine almadığı sürece dolar/TL’nin 14 seviyesine doğru gideceği öngörüsünde bulundu. Bankanın raporunda 500 puanlık agresif bir faiz artırımının TL’yi 11 seviyesine geri çekebileceği aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldı.

 

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