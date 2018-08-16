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Fransa'nın dev kulübü Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer listesine aldı!

Fransa'nın dev kulüplerinden O.Lyon, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Elijf Elmas'ı transfer listesine aldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 02:12
Fransa'nın dev kulübü Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer listesine aldı!

Fenerbahçe’nin Salı akşam Benfica’yla 1-1 yenilip elendiği maçı Lyon’un scoutları da takip etti.

Fransız ekibinin scoutları uzun süredir gündemlerinde olan Benfica’nın stoperi Ruben Dias için son bir rapor daha hazırladı. Bu arada Lyon adına maçı izleyen scoutın Fenerbahçeli Elijf Elmas için de bir rapor hazırladığı ve maçtaki istatistiklerini çıkardığı bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 02:12
  1. Fenerbahçe
  2. Lyon
  3. Olimpik Lyon
  4. Fransa
  5. Elijf Elmas

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