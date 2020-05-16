Fransa’dan İran’a hapis cezasına çarptırılan akademisyeni serbest bırakın çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’da hapis cezasına çaptırılan Fransa ve İran vatandaşlığı bulunan akademisyen Fariba Adelkhah’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran-Fransa vatandaşı akademisyen Fariba Adelkhah’ın avukatı Said Dehgan, bugün Adelkhah’ın ülke güvenliğini tehdit etme suçundan 5 yıl, İran aleyhinde kara propaganda yapma suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “Bu ceza herhangi bir ciddi unsura veya gerçeğe dayanmıyor ve bu nedenle politik bir karardır. İranlı yetkilileri Adelkhah’ı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fariba Adelkhah, Fransa adına casusluk yapmak ve milli güvenliğe tehdit oluşturmak suçlarından dolayı 15 Haziran 2019 tarihinde İran’da tutuklanmıştı.