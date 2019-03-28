Fransa'dan inanılmaz Türk Bayrağı skandalı! Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki... A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda bulunan Fransa, Ay Yıldızlı bayrağımız ile ilgili skandal bir hataya imza attı.

Millilerimiz ile aynı grupta yer alan Fransa'dan skandal hareket... EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta olan Fransa, büyük bir hataya imza attı. Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi youtube kanalında grubun son puan durumu paylaşılırken; Türkiye’nin yerine Tunus’un logosunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gruptaki diğer ülkelerin bayrakları ise düzgün şekilde verildi. İşte o görüntü;

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