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Fransa'dan inanılmaz Türk Bayrağı skandalı! Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki...

A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda bulunan Fransa, Ay Yıldızlı bayrağımız ile ilgili skandal bir hataya imza attı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:56
Fransa'dan inanılmaz Türk Bayrağı skandalı! Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki...

Millilerimiz ile aynı grupta yer alan Fransa'dan skandal hareket...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta olan Fransa, büyük bir hataya imza attı.

Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi youtube kanalında grubun son puan durumu paylaşılırken; Türkiye’nin yerine Tunus’un logosunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gruptaki diğer ülkelerin bayrakları ise düzgün şekilde verildi.

İşte o görüntü;

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:56
  1. EURO 2020 Elemeleri
  2. Fransa
  3. Türk Bayrağı skandalı
  4. İnanılmaz hata
  5. Futbol

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