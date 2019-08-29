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Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet

- Galatasaray forması giyen Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na çağrıldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:04
Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi.

Fransa Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7-10 Eylül tarihlerindeki Arnavutluk ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele eden Fransa, Galatasaray'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Nzonzi'yi milli takıma davet etti.


- Fransa Milli Takımı'na davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Lille)

Savunma: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Münih), Aymeric Laporte (Manchester City), Clement Lenglet (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta Saha: Steven Nzonzi (Galatasaray), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Moussa Cissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir (Real Betis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Nanitamo Ikone (Lille), Thomas Lemar (Atletico Madrid)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:04
  1. EURO 2020
  2. Fransa Milli Takımı
  3. Galatasaray
  4. Steven Nzonzi

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