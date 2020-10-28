  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da kapatılan Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity'den karara tepki
Aktüel

Fransa'da kapatılan Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity'den karara tepki

BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi: - "BarakaCity’nin merkezini Müslümanlara ve yardıma muhtaç kişilere saygı gösteren bir ülkeye taşımak için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:12:45 -
Fransa'da kapatılan Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity'den karara tepki

PARİS (AA) - Fransa’da Bakanlar Kurulu kararıyla feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin’in kendisine ve kuruluşa yönelttiği suçlamaları reddederek, kapatma kararına tepki gösterdi.

Sihamedi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Franız hükümetinin 10 yıldır, 26 ülkede 2 milyon kişiye yardım ulaştıran insani yardım ve insan hakları kuruluşu BarakaCity’i iftira ve çirkin yalanlara dayanarak kapattığını belirtti.

Bu eylemin, BarakaCity’nin ortaya çıkmasına katkı sağlayan Fransa, Belçika ve Kanada’daki tüm Müslümanları küçümsemek anlamına geldiğini ifade eden Sihamedi, kararın dayandığı iftiraların siyasi ve seçim amaçları için atıldığını kaydetti.

Sihamedi, umutları az olsa da kararın gözden geçirilmesi için Fransa’da nihai mercilere gideceklerini belirterek, "BarakaCity’nin merkezini Müslümanlara ve yardıma muhtaç kişilere saygı gösteren bir ülkeye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Darmanin’in kendisine yönelttiği "2018’de Suriye’de olduğu" şeklindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, 2016-2019'da BarakaCity’ye yönelik Fransız polisince sürdürülen soruşturma gereği yurt dışına çıkamadığını aktaran Sihamedi, Darmanin’e karşı iftira davası açacağını bildirdi.

- Türkçe, "sığınma" talebi

Sihamedi, Türkçe olarak paylaştığı mesajda, Fransa’nın 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen BarakaCity’i feshettiğinin altını çizdi.

Fransa’da güvende olmadığını dile getiren Sihamedi, kendisi ve ekibi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan siyasi sığınma talebinde bulundu.

İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter'dan derneğin kapatılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını paylaşmış ve BarakaCity’nin "nefret kışkırtıcılığı yaptığı, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan haz duyduğunu" ileri sürmüştü.

- İçişleri Bakanı dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu

Derneğin kurucusu Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine göstermesinin ardından Samuel Paty adlı ortaokul öğretmeni öldürülmüştü.

Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile BarakaCity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay