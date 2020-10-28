Fransa'da kapatılan Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity'den karara tepki

PARİS (AA) - Fransa’da Bakanlar Kurulu kararıyla feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin’in kendisine ve kuruluşa yönelttiği suçlamaları reddederek, kapatma kararına tepki gösterdi.



Sihamedi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Franız hükümetinin 10 yıldır, 26 ülkede 2 milyon kişiye yardım ulaştıran insani yardım ve insan hakları kuruluşu BarakaCity’i iftira ve çirkin yalanlara dayanarak kapattığını belirtti.



Bu eylemin, BarakaCity’nin ortaya çıkmasına katkı sağlayan Fransa, Belçika ve Kanada’daki tüm Müslümanları küçümsemek anlamına geldiğini ifade eden Sihamedi, kararın dayandığı iftiraların siyasi ve seçim amaçları için atıldığını kaydetti.

Sihamedi, umutları az olsa da kararın gözden geçirilmesi için Fransa’da nihai mercilere gideceklerini belirterek, "BarakaCity’nin merkezini Müslümanlara ve yardıma muhtaç kişilere saygı gösteren bir ülkeye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Darmanin’in kendisine yönelttiği "2018’de Suriye’de olduğu" şeklindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, 2016-2019'da BarakaCity’ye yönelik Fransız polisince sürdürülen soruşturma gereği yurt dışına çıkamadığını aktaran Sihamedi, Darmanin’e karşı iftira davası açacağını bildirdi.

- Türkçe, "sığınma" talebi

Sihamedi, Türkçe olarak paylaştığı mesajda, Fransa’nın 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen BarakaCity’i feshettiğinin altını çizdi.



Fransa’da güvende olmadığını dile getiren Sihamedi, kendisi ve ekibi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan siyasi sığınma talebinde bulundu.



İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter'dan derneğin kapatılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını paylaşmış ve BarakaCity’nin "nefret kışkırtıcılığı yaptığı, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan haz duyduğunu" ileri sürmüştü.

- İçişleri Bakanı dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu

Derneğin kurucusu Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.



Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine göstermesinin ardından Samuel Paty adlı ortaokul öğretmeni öldürülmüştü.



Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile BarakaCity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

