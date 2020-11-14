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Aktüel Fransa'da "fakirlik sınırı" altında yaşayanların sayısı 10 milyonu geçti
Aktüel

Fransa'da "fakirlik sınırı" altında yaşayanların sayısı 10 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:29:24 -
Fransa'da "fakirlik sınırı" altında yaşayanların sayısı 10 milyonu geçti

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle ülkede "fakirlik sınırı" altında yaşayanların sayısının 10 milyonu geçtiği bildirildi.

Katolik İlk Yardım Kuruluşunun açıkladığı yıllık rapora göre, Kovid-19'un neden olduğu gelir kaybı neticesinde ülkede "fakirlik sınırı" altında yaşayan kişilerin sayısı bu yıl 10 milyonu aştı.

Dernek tarafından 3 bin aile üzerinde yapılan bütçe araştırmasında kira, su ve enerji faturaları gibi zorunlu harcamalar düşüldükten sonra yarısından fazlasının günde 9 avronun altında bir gelirle yaşadığı ortaya çıktı.

Derneğin Başkanı Veronique Fayet, yaptığı açıklamada, salgın krizi sonrası durumun endişe verici boyuta ulaştığını belirtti.

iv 89Çok çocuklu ailelerin bu süreçte daha sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını aktaran Fayet, gelecek günlerde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

- Fransa'da son 25 yılın en yüksek kamu borcu

Araştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak 9,5'e çıktığını açıklanmıştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE), eylül ayındaki verilerine göre de ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaşmıştı.

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