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Aktüel Fransa’da Ermeni protestocuların yaraladığı Türk genç: "Türk bayrağı yakmasınlar diye gittik"
Aktüel

Fransa’da Ermeni protestocuların yaraladığı Türk genç: "Türk bayrağı yakmasınlar diye gittik"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:51:06 -
Fransa’da Ermeni protestocuların yaraladığı Türk genç: "Türk bayrağı yakmasınlar diye gittik"

PARİS (AA) - Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapanların saldırısında yaralanan Türklerden Mehmet Coşgun, olay yerindeki polisin müdahale etmediğini, yarım saat bekledikleri halde ambulansın gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini belirtti.

Fransız vatandaşı 24 yaşındaki Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 08.00 civarında çalışmaya giderken Ermenilerin protesto için otoyolu kapattıklarını gördüklerini anlattı.

Coşgun, "Türk asıllı 5-6 kişiydik, gösterici Ermeniler Türk bayrağı yakmasınlar diye yakınlarına gittik." dedi.

Yaklaşık 300-400 kişi olan protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiğini aktaran Mehmet Coşgun, babasının göstericilerin karşılarına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu anlatmaya başladığını ifade etti.

- Polis saldırgan Ermenilere müdahale etmedi

Coşgun, Ermenilerin köşeye sıkıştırıp darbettikleri babasını korumaya çalıştığını ve yardım için kardeşini çağırdığını söyledi.

Kardeşiyle birlikte protestocuların arasında kaldıklarını ve dövüldüklerini aktaran Coşgun, “Olay yerinde polis vardı ama müdahale etmediler. Kendimiz kalktık, kaçtık. Ambulansı bekledik, yarım saat oldu gelmedi. Sonra yol açıldı dediler, kendi imkanlarımızla geçtik. Babam Dilaver ve kardeşim Yunus Emre iyi değildi, aracı ben kullandım.” dedi.

Mehmet Coşgun, Ermeni protestocuların yakınında 4-5 tane ambulans gördüğünü kaydetti.

Lyon Türk Konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini, Fransız makamlarının ise kendileriyle şu ana kadar iletişime geçmediğini bildiren Coşgun, ağır yaralı olan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Bugün sabah saatlerinde Ermeni protestocular, Vienne semti yakınlarındaki A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapatmıştı.

Trafik sıkışıklığının başlamasının ardından, trafikte kalanlarla göstericiler arasında tansiyon yükselmişti. Ermeni protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren Türk asıllı Fransa vatandaşlarına saldırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak linç girişiminde bulunması yer alıyor.


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