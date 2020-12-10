Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor

PARİS (AA) - Fransa'da aşırı sağcı Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Le Pen, PSG ile Başakşehir arasında salı günü oynanan maçta, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu.

"Amerikan ırksal savaşını, Fransa'ya ithal etmeye çalışmak isteyen bir hareket görüyorum." diyen Le Pen, salı günkü maçta yaşanan ırkçı olay nedeniyle düne ertelenen maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Le Pen, bazılarının ten rengi beyaz ile siyah olanları birbirinden ayırmaya çalıştığı söyledi. Bunu korkunç bulduğunu vurgulayan Le Pen, yaşanan her gelişme ve olaya ırkçılık gözüyle bakılmasına tepki gösterdi.

İnsanların ten rengi veya dinlerine göre belirlenmemesi gerektiğine işaret eden Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da bunu yapmakla suçladı.

- Spor dünyasının tepkisine neden olmuştu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile salı günü oynadığı maçta, dördüncü hakemin, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın dün akşam kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemleri orta sahada diz çökerek, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmişti.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması, Türkiye, Fransa ve spor dünyasının tepkisine neden olmuştu.