  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü
Aktüel

Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:52:20 -
Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü

CEZAYİR (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkesi ile Cezayir arasında terörle mücadele alanında sürekli bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'un ardından Cezayir'e gelen Darmanin, burada mevkidaşı Kemal Belcud ile bir araya geldi.

Cezayir Devlet Televizyonu'nun haberine göre, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin ele alındığı görüşmenin akabinde her iki yetkili de kameraların karşısına geçti.

Terörle mücadele ve güvenlik alanında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cezayirli yetkililerle bir araya geldiklerini belirten Darmanin, her alanda kendileriyle sürekli koordinasyon halinde olan Cezayir yönetimine teşekkür etti.

Darmanin, görüşmede, Akdeniz'deki bir güç olarak Cezayir'i ilgilendiren konular ve düzensiz göç sorununu ele aldıklarını belirtti.

Cezayirli Bakan Belcud ise ele alınan konuların tamamında Fransa ile görüş birliği içinde olduklarını ve ikili ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından Fransız basınında, "radikal İslamcı" listesine alınan 200'den fazla göçmenin sınır dışı edileceği bilgisi yer almıştı.

Fransız Bakan Darmanin ise Cezayir ziyareti öncesinde Twitter hesabında yayımladığı bir videoda, söz konusu ziyareti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine ve "radikal İslamcı" listesine alınan göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Cezayir yönetiminden ise Fransa'nın bu alanda yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
İrfan'dan atma ziya dedirten haber
Gündem

İrfan'dan atma ziya dedirten haber

CHP'nin kanalı Halk TV'de ana haber sunan İrfan Değirmenci, ekonomiyi kötülemek için yüzde 25 zam da kendi yaptı.
Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)
Aktüel

Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)

Sokak röportajında, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve ülkenin battığını söyleyen üniversiteli genç kızın birbirinden ilginç açıklamaları ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay