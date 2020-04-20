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Dünya

Fransa koronavirüs dehşeti yaşıyor! Son rakam açıklandı

Koronavirüste kötü bir sınav veren Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 547 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 20 bin 265'e çıktı.

2020-04-20 22:46:00 - 2020-04-21 00:19:15
Fransa koronavirüs dehşeti yaşıyor! Son rakam açıklandı

Çin'de ortaya çıkan ve 2,5 milyona yakın kişiye bulaşan, 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. 

Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 547 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 265'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 155 bin 383'e yükseldiğini, 5 bin 683 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 37 bin 409'a ulaştığını açıkladı.

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Yorumlar

Hizmette sınır

"Son rakam açıklandı." Sürekli son durum diyonuz, karıştıryoz. Sondan üç sonrası, Sondan 4 sonrası, Sondan 5 sonrası, Sondan 6 sonrası, Sondan 7 sonrası, Sondan 8 sonrası, Sondan 9 sonrası, Sondan on sonrası, Sondan 11 sonrası, gibi bir organizasyon yapsanız durumu da daa iii anlasak.
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Davut

Oradaki yoğun bakımdaki insanı dram var bizdeki soytarılar da maskeyi tulumu giymiş maykıl çeksin dansı yapıyor işi gücü bırakmış sözde 38 saat uyumadım diyede gizemli adam vakuru sergiliyordu hergelenin ekranında adı dr adnanmı ne olayın mizanselide solunum cihazında hasta cıkarcakmışta çok çok sevinmişmişde suratda ekranda analık suratı gibi ifade
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