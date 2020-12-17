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Aktüel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:37:47 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.
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