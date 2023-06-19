FOX'un balonu erken söndü: Dizi final yaptı! O dizi beklenmedik gelişmeyi duyurdu! Flaş kararı

FOX TV'nin büyük umutlarla yola çıkan dizisi 'Tetikçinin Oğlu' reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un yer aldığı dizinin beklenmedik bir şekilde final kararı aldığı öğrenildi.

Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı 'Tetikçinin Oğlu' FOX TV'nin değerli oyuncu kadrosuyla yola çıktığı önemli projelerinin başında geliyordu.

11 Nisan'da seyirci karşısına çıkan 'Tetikçinin Oğlu' en son ekrana gelen 7. bölümüyle beklenen reytingi alamayarak hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin geçtiğimiz hafta Salı günü ekrana gelmeyen bölümü 'final mi' sorusunu akıllara getirmişti.

En son sezon finali tarihi duyurulan 'Tetikçinin Oğlu' dizisi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Son bölümü Bodrum'da çekilen dizinin ani alınan bir kararla final yaptığı haberi geldi. Final bölümü ekrana gelmeden bitirilen dizinin başarılı oyuncularına da bu üzücü haber duyuruldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diğer bir yandan hikayenin yalnız Şevket Çoruh'la devam etmesi için yeniden yazılacağı iddiaları dolaşıyor.

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