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Formula 1'in efsanesinden üzen açıklama

Formula 1'deki 17.yılını tamamlayan İspanyol pilot Alonso, sezon sonu emekli olacağını duyurdu.

14 Ağustos 2018 Salı 22:06
Formula 1'in efsanesinden üzen açıklama

Fernando Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İlk yarışına 2001'de Minardi ile Avustralya Grand Prix'sinde çıkan İspanyol pilot Formula 1'e veda ediyor. 17 yıl yarıştığı Formula 1'de 2005 ve 2006'da Renault ile mutlu sona ulaşan Alonso kararını "Bu inanılmaz spordaki 17 harika yılın ardından bir değişiklik yapmam ve gitmem gerekti" sözleriyle açıkladı.

Fernando Alonso'nun emekli olduktan sonra ABD'de düzenlenen Indy Car yarışlarında yer alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:06
  1. Avustralya
  2. Fernando Alonso
  3. Renault

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