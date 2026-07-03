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Spor Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu
Spor

Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu

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Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. etabı Northamptonshire kontluğundaki Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden koşulacak. Sprint yarışı yarın TSİ 14.00'te, sıralama turları ise aynı gün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 171

2. George Russell (Büyük Britanya): 131

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125

4. Oscar Piastri (Avustralya): 80

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79

Takımlar

1. Mercedes: 302

2. Ferrari: 204

3. McLaren: 159

4. Red Bull: 115

5. Alpine: 57

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