Formula 1’de Avustralya GP’si Valtteri Bottas’ın Formula 1 Şampiyonası’nın 1.

Formula 1 Şampiyonası’nın 1. yarışı olan Avustralya Grand Prix’i Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1’de sezonunun ilk yarışı Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekleşti. Melbourne Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan mücadeleyi yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas, 1.25.27.325’lik derecesiyle rakiplerinin önünde finiş çizgisini geçti. Finlandiyalı sürücü böylelikle 2017 Abu Dhabi Grand Prix’inden sonra ilk zaferini aldı.

Bottas’ın ardından takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, Red Bull-Honda’dan Hollandalı pilot Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Sezonun ikinci yarışı 31 Mart’ta Bahreyn’de organize edilecek.

Avustralya Grand Prix’in ardından oluşan pilotların ve takımların puan sıralaması şöyle:



Pilotlar

1. Valtteri Bottas: 26

2. Lewis Hamilton: 18

3. Max Verstappen: 15

4. Sebastian Vettel: 12

5. Charles Leclerc: 10



Takımlar

1. Mercedes: 44

2. Ferrari: 22

3. Red Bull: 15

4. Haas: 8

5. Renault: 6

6. Alfa Romeo: 4

7. Racing Point: 2

8. Toro Rosso: 1

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