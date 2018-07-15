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Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü haber!

Belçikalı ünlü nörolog Steven Laureys, eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaptı, yıldız isim için iyi haberler beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:38
Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü haber!

Fransa Alpleri’nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız pilotla ilgili umut veren ifadeler kullanmayan Laureys şunları söyledi:

"ANCAK KISA SÜREDE İYİLEŞMESİ MÜMKÜNDÜ"

“Michael Schumacher medikal açıdan artık komada değil. Koma en çok birkaç hafta süren bir süreç. Komadan çıkıp da iyileşmek ancak kısa bir zaman içinde mümkün olabiliyor. Beyin bu tamiratı bir yılda veya daha uzun sürede de yapabiliyor”

"SCHUMACHER'İN DURUMU ZOR"

“Ancak büyük rehabilitasyon uğraşlarına karşın Schumacher’in gelişimi çok yavaş, durumu zor. Schumacher’inki gibi ciddi vakalarda, beynin bu kadar tahribata uğradığı durumlarda entelektüel iyileşme olası değil. Zaman bize karşı işliyor. Schumacher’in tamamen iyileşme şansı çok az.”

Skorer 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:38
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