Fonseca'dan Dzeko açıklaması

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Perugia’ya karşı oynadıkları hazırlık maçı sonrasında konuşan Bosna Hersekli futbolcu hakkında konuşan Fonseca, Edin Dzeko ile ilgili “Dzeko takımımızın önemli oyuncularından, onun takımdan ayrılması gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Mevcut takım kadrosu ve oyuncular hakkında konuşan Fonseca “Edin Dzeko’nun gelecek sezon da Roma’da olmasını istiyorum” dedi. Roma’nın Perugia'da kazandığı dostluk maçı sonrasında Fonseca, Dzeko ile ilgili "Dzeko önemli futbolculardan birisi, çok sıkı ve iyi çalıştı. Şu an tamamıyla oyununa odaklanmış durumda, onun bizden ayrılacağını düşündüren herhangi bir şey görmedim " ifadelerini kullandı. Roma’nın bu durum içerisinde transferde başka öncelikleri var. Takıma yapacakları takviye transferlerle ilgili Fonseca “ Hücumda Dzeko ve Schick var, şu an merkezi bir savunmacıya ihtiyacımız var” dedi.

Fonseca’dan Zaniolo ve Pastore açıklaması

Transferde temkinli ilerleyen Roma takımının teknik direktörü Fonseca, takıma uyum sağlayarak katkı sağlayacak oyuncularla çalışmak istiyor. Hem oyunkurucu hem de kanat olarak oynayabilen Zaniolo'dan bahseden Portekizli teknik adam “Her iki rolde de oynayabiliyor ama benim için kanattan çok bir 10 numara olduğunu itiraf etmeliyim hep beraber çalışacağız ve göreceğiz” dedi. Perugia ile yapılan hazırlık maçında oynamayan Pastore ile ilgili ise “ Küçük bir sakatlık problemi olmasaydı, Bu maçta Pastore de forma giyebilirdi fakat bizim için önemli bir oyuncu risk almamayı tercih ettik " dedi.