Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi

HABER MERKEZİ

Millet ve memleket lehine olan her hayırlı hizmete karşı çıkan ve heykeli bir medeniyet ölçüsü gören CHP medyası, Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk astronotunu görmezden geldi. Her fırsatta Mustafa Kemal’in “İstikbal göklerdedir” sözünü tekrar ettikleri ve bedava Atatürk posterleri dağıttıkları halde aralarında Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Karar ve Yeni Asya’nın da yer aldığı zillet medyası, Alper Gezeravcı’nın uzaya gitmesinde haber değeri görmedi. Malum medyanın dünkü sayılarının 1. sayfalarında, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle uzaya giden Ax-3 misyonunun üyesi Alper Gezeravcı hakkında tek kelime yer almadı. Dünya basını dahi söz konusu operasyona geniş yer ayırırken, Türkiye’deki muhalif medyanın ilk Türk astronotunu okurlarına duyurmamak için adeta başını kuma gömmesi, malum zihniyetin kirli ve karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan yolculuğun başlamasıyla birlikte fondaş gazetecilerin de maskesi düştü. 2014’te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Gülüp geçmek lazım bence. Ama işte elalem iPhone yaparken, uzaya giderken biz niye ithal Japon teknolojisiyle Marmaray ile avunuyoruz görün” ifadelerini kullanan embedded gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu sonrası “Bir uzay yolculuğu eksikti...” diyerek hazımsızlık beyanında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO