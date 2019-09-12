Foçalı Özden Aydın vücut geliştirmede Türkiye 2.’si oldu Foçalı sporcu Özden Aydın (26), Antalya’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’ndaTürkiye 2.

Foçalı sporcu Özden Aydın (26), Antalya’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’ndaTürkiye 2.’si oldu. Aydın, Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek için federasyonun nihai değerlendirmesini bekliyor.



Özden Aydın; Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya Expo Center salonlarında düzenlenen ANFAŞ Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası’na Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Büyük Erkekler 100 Kg Ağır Sıklet kategorisinde katıldı. Yarışmadaki performansıyla aynı kategoride yer alan 10 sporcu arasından sıyrılarak 2.’liği elde etti. İzmir’i ve yaşadığı ilçeyi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Özden Aydın, hedefinin ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söyledi. Özden Aydın, “65 kategoride 700 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası’da İzmir’i ve yaşadığım ilçe Foça’yı temsil ettim. 2. olmanın mutluluğunu yaşadım. Şimdi hedefim önümüzdeki dönemde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda milli formayla bayrağımızı göndere çektirmek“ dedi.

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