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Foça'da petrol sızıntısı paniği!

İzmir Yeni Foça'da petrol sızıntısından kaynaklanan yoğun yakıt kokusu nedeniyle kusma ve baş ağrısı yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:39
Foça'da petrol sızıntısı paniği!

İzmir Yeni Foça’daki petrol sızıntısının neden olduğu koku sebebiyle kusma ve baş ağrısı yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. 

Dün gece saatlerinde sızan ve geniş bir alana yayılan Yeni Foça’daki petrol sızıntısından kaynaklanan yoğun yakıt kokusu vatandaşları tedirgin etti. Petrol kokusunun nereden geldiğini bilmeden denize giren bazı çocuklarda da kusma ve baş ağrısı şikayetleri görüldü. 

Gencelli Mahallesi sakinlerinden Jülide Tutumlu, “Öğlene kadar bir şey yoktu 15.30’dan sonra çok yoğunlaştı. Koku evlerimize kadar geldi. 17.30’a kadar kimsenin haberi olmadı. Biz burada denize giriyoruz çok güzel sahilimiz vardı gün içinde hiçbir uyarı yapılmadı. Küçük bir bebeğimiz denize girdi ve iki kere kusması oldu” dedi. 

"PETROL OLDUĞUNU FARK ETMEDİK DENİZE GİRDİK"

Sabah saatlerinde denize giren çocuklar da denizde petrol olduğunu fark etmediklerini belirterek, “Tertemizdi bir şey yoktu. Bir saat kaldık denizde. Bir koku vardı ama denizden geldiğini anlamadık” ifadelerini kullandı. 

Yazlık sitelerde oturan İrfan Tutumlu da, “Denize girdiğimiz bir yer. Çok kötü durumdayız. Üzülüyoruz sezon bizim için bitti. Gelecek sezona kadar denize giremeyeceğiz. Çocuklarımız denize girdi kusmalar oldu, baş ağrıları oldu. En kısa sürede temizlenir inşallah” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:39
  1. İzmir
  2. petrol sızıntısı
  3. Yeni Foça

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