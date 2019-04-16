0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

FNSS Savunma Sistemleri'ne 3 kategoride ihracat ödülü

Ankara’da gerçekleştirilen ihracat ödülleri töreninde, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

16 Nisan 2019 Salı 13:05
FNSS Savunma Sistemleri'ne 3 kategoride ihracat ödülü

FNSS Savunma Sistemleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 3 farklı kategoride almaya hak kazandığı ihracat ödüllerinin ödül töreni dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Tören kapsamında, FNSS'nin, "Kara Taşıtları ve Aksamları Ürün Grubu İhracat Birincisi", "İhracatını En Fazla Artıran Firma" ve "En Fazla İhracat Yapan 3. Firma" ödülleri, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından FNSS Genel Müdürü ve CEO'su Nail Kurt'a takdim edildi.

Verilen bilgiye göre, FNSS, 30 yıllık bilgi birikimiyle Türk Savunma Sanayi'nin ilk komple sistem ihracatını gerçekleştirdi ve bugün halen kara sistemlerinde en büyük ihracat rekorunu elinde bulunduruyor.

FNSS, ihracatla ülkemizde sürdürülebilir kalkınmaya destek olduğu gibi, dost ve müttefik ülkelerdeki kullanıcıları için de yaratıcı çözümlerle değer katmaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:05
  1. Ankara
  2. FNSS Savunma Sistemleri
  3. FNSS Genel Müdürü ve CEO'su Nail Kurt
  4. Türk Savunma Sanayi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için yağış uyarısı
    1. İstanbul için yağış uyarısı
    2. Hukuka adanan bir ömür: Ali Fuat Başgil
    3. En umutsuz olduğu anda "böbrek" bulundu
    4. YSK'dan mazbata kararı! İptal edildi
    5. AK Parti’den Sarayönü ilçesine ziyaret
    6. GKV’li Diclesu Sertpolat..
    7. "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmak..
    8. Boydak Holding, cirosunu ilk çeyrekte..
    9. Bakan Varank sanayi üretim verilerini..
    10. Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru..
    11. Başkanlardan Karaköprü esnafına..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Sanayi üretiminde dipten dönüldü
    14. Manisa Şehir Hastanesinde acil bakım..
    15. Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını..
    16. Avşar’dan Özal ve Fendoğlu için anma..
    17. KKTC'den ABD'ye uyarı: Büyük hata olur
    18. Tabletinde by lock çıkan kadına 7.5..
    19. Suriyeli Rana güvenli yaşamı resmetti
    20. Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'dan..
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi