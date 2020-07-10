Florür nedir? Florürlü diş macunlarının zararları nelerdir?

Florür, dişlerdeki çürüklerin meydana gelmemesini sağlayan bir yapı taşı olarak lanse edilsede, zaten düzenli diş fırçalama sonucunda da dişlerde çürük meydana gelmeyecektir. Diş hekimleri florür kullanımı konusunda iki ayrı görüşe sahipler. Bir kısım uzman, florürün gerekli olduğunu ve dişlerin çürümesini önlediğini savunurken, bir kısmıda florüre vücudun ihtiyacının olmadığını ve zararlarının diş sarartısından daha büyük olacağını savunuyor.

Florür günümüzde kullandığımız birçok ürünün içerisinde yer alıyor. Bu maddenin sürekli alımı beyin fonksiyonlarını gerileterek, olaylar karşısında düşünme yetisini azaltıyor. Dolayısıyla günümüz ürünlerinin sorgusuz sualsiz tüketilme isteğinin de nereden geldiği bu cümleyle anlaşılıyor.

Aslında florür, kemik ve diş sağlığının bir yapı taşı olarak görülsede günde tüketilmesi gereken miktar 1 mg'dır. Bu miktar su ve paketli gıdalardan fazlasıyla alınıyor. Dolayısıyla diş macunlarında bulunan miktar 6 kat fazladır. Kullanmak isteyen kişiler, mercimek tanesi kadar kullanabilirler.

Florür üreme sistemine, beyne, biyobirikime, erken ergenlik sendormuna ve zeka geriliğine neden olduğu biliniyor. 1930 yılında Nazi kampında "bilinçsizleştirme" çalışmalarında kullanılan florür beyin fonksiyonlarını direkt olarak etkiliyor.

Florürün zararları nelerdir?

Fazla florürün vücutta birikme özelliği var. Özellikle kemiklerde ve beyinde biriken florür, “florozis” denilen toksikasyona neden oluyor.

Beyinde biriken florür IQ düşüklüğüne ve ağrıya sebep olur.

Üreme sistemini bozuyor ve sperm sayısını azaltıyor.

Aynı zamanda tiroit hormonuna etki eden bir yapıya sahip olduğu için hormonlarda bozukluğa sebep oluyor.

Kemiklerde biriktiğinde de “skeletal florozis” hastalığının meydana gelmesini ve bununla birlikte romatizma hastalığını tetikler.

Florür üreme sistemine, beyne, biyobirikime, erken ergenlik sendormuna ve zeka geriliğine neden olduğu biliniyor.

Erken ergenliğe girmeye sebep olabiliyor.

1930 yılında Nazi kampında "bilinçsizleştirme" çalışmalarında kullanılan florür beyin fonksiyonlarını direkt olarak etkiliyor ve Alzheimer oluşumunu tetikliyor.

Florür nerede bulunur?

Paketli gıdalar

Diş macunu

Şebeke suları

Hazır meyve suları

Sigara

Tavuk bulyon

Hazır çorba

Bebek maması

Sakinleştirici ilaçlar

Florür vücuttan nasıl atılır?