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Aktüel Flo "high cut" bot ürünlerini satışa sundu
Aktüel

Flo "high cut" bot ürünlerini satışa sundu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:31:40 -
Flo "high cut" bot ürünlerini satışa sundu

İSTANBUL (AA) Flo, sonbaharda öne çıkan high cut (bileğe kadar uzanan) bot koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Flo açıklamasına göre, özgün stiller arasında bulunan high cut botlar, kahve ve siyahın her tonuyla Flo koleksiyonunda yer alıyor. Her kadının rahatlıkla tercih edebileceği high cut botlar, skinny (dar kesim) pantolonlar, taytlar, rahat kesimli etek ve elbiselerle tercih ediliyor. Bu yıl öne çıkan yüksek topuklu spor modeller de her kombinin altında fark oluşturuyor.

Açıklamaya göre, Flo'nun erkek koleksiyonunda bulunan modeller ise spor ve gündelik konseptleri ve farklı renk seçenekleriyle trendlerin takipçisi olan erkeklere itap ediyor. Sonbahar mevsiminde şehir hayatında kullanılan high cut botlar, deri, süet ve spor modellerde bağcık detaylarıyla öne çıkıyor.

Ayrıca Flo’nun çocuk koleksiyonu da geniş renk yelpazesi ve konforuyla dikkati çekiyor.

Flo'nun 2020 Sonbahar Kadın-Erkek-Çocuk Koleksiyonu’nda yer alan high cut bot modellerine, Flo mağazalarından ya da "www.flo.com.tr" internet sitesinden ulaşılıyor.

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