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Flaş! Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor!

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hakkında açılan babalık davası nedeniyle DNA testi için bugün mezarı açılıyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:22
Flaş! Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor!

Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

Dava kapsamında bugün Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıp, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Polis ekipleri, mezarın açılması için hazırlıklara başladı, kabrin etrafı branda ile çevirdi.

AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:22
  1. naim süleymanoğlu
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